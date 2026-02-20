長野県警諏訪、岡谷両署は１９日、南信地方でタイヤ目的の窃盗を重ねていたとして諏訪郡の無職男（５２）を長野地検諏訪支部に窃盗容疑で書類送検した。諏訪署の発表によると、男は昨年８月、下諏訪町の民家車庫からスタッドレスタイヤ４本（時価約１５万円相当）を窃取した疑いで逮捕された。その後の捜査で同３月下旬以降、諏訪市などで計４１件（タイヤ２４４本、タイヤカバー５点）、総額約２４２万円相当の被害が判明。男