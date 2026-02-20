東亜由美氏政府は20日の閣議で、遠藤邦彦高松高裁長官が3月17日で、渡部勇次名古屋高裁長官が同24日で定年退官するのに伴い、東亜由美東京高裁部総括判事と手嶋あさみ司法研修所長を高裁長官職に任命すると決めた。これを受け、最高裁は東氏を高松高裁長官に、手嶋氏を名古屋高裁長官に充てる人事を決定した。発令は東氏が同18日以降、手嶋氏が同25日以降の予定。手嶋あさみ氏