きらびやかな夜の街で繰り返される、刺激的で危うい恋の駆け引き。人気俳優の妹がリアルな私生活と恋愛遍歴を語り、ぺえを驚かせた。【映像】私生活を赤裸々告白した人気俳優の妹2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」