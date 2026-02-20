フィギュアスケート女子フリー、リンクサイドの人物に注目ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計219.16点で銅。この快挙に対して“りくりゅう”ペアの三浦璃来が見せた行動に、ファンの共感が集まっている。表彰台に上が