フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技で147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。SP3位のアリサ・リウ（米国）が150.20点、合計226.79点で逆転の金メダル。銅メダルは219.16点の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）だった。表彰式では他競技とは違う珍