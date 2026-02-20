Image: Raymond Wong / Gizmodo US｜画像はAirTagをそれっぽく着けてみたもの。 Apple（アップル）が開発中と噂されるAIガジェット。Apple事情通のBloombergのマーク・ガーマン氏いわく、どうやらモノは「AIペンダント」のようです。ネックレスとして装着してもいいし、バッジのようにシャツに着けてもいいタイプ。AIペンダント、AIバッジ、AIピンと聞くと、あのガジェットが思い出されます