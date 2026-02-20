16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と真中満氏が、WBC日本代表の中日・郄橋宏斗について言及した。館山氏が「WBCがあるので少しペースを上げて調整していると思うんですけど、何よりフォークボールですよね。変化球をちゃんと良いところに落とし所を決めている。他のピッチャーよりも調整を早めているところ。より実戦に近くなっているかなと思いますね」と評価。「まずはス