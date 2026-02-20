まだまだ肌寒い日が続くけれど、気分はそろそろ春モード。そんな今こそ頼りたいのが、レイヤードの力です。今回は大人女性にちょうどいい、上品さを感じられるレイヤードコーデのお手本をご紹介。シンプル服で作れる、真似しやすいスタイリングに注目しました。 スキッパーニットで動きのある大人スタイルに 首元のスッキリ見えを狙えるスキッパーニットは、レイヤード初心者に