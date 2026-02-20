昨年８月にアイドルグループ「エラバレシ」を卒業し、現在は大食いタレントとして活躍する“もえあず”こともえのあずきが、爆食いショットを披露した。２０日までにインスタグラムで「おうどん冷たいのとあったかいの迷ったらどっちも〜ひと口あげてもいいよ＃もえあず＃大食い＃デカ盛り＃おうどん部」とつづって、讃岐うどん専門店「丸亀製麺」で一人でうどんを２杯食べる姿をアップした。この投稿には「勿論両方だよねっ