『アップトゥボーイ』（ワニブックス）が、今年3月に創刊40周年を迎え、20日発売の今号Vol.360と3月23日発売の次号Vol.361は、創刊40周年記念の特別仕様となる。そんな記念すべきVol.360では、歴代最多表紙登場の乃木坂46遠藤さくらが、9度目の表紙を務める。今回は、遠藤の誌面カットと、本誌インタビューの抜粋が公開された。【アザーカット】遠藤さくら、クールビューティーな肩だしショットも40年の長い歴史で、その時代を