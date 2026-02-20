アメリカのトランプ政権が未払いを続けていた国連の分担金について、国連は一部が支払われたと明らかにしました。国連の報道官室は19日、加盟国が負担する義務を負う分担金をめぐり、アメリカが未納分の一部にあたるおよそ1億6000万ドル、日本円でおよそ250億円を支払ったと明らかにしました。アメリカが分担金を支払うのは、第2次トランプ政権が発足して以降初めてとみられます。国連の分担金は経済力などに応じて割合が決められ