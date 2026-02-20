俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）の21日放送は、東京都中野区の生沼邸を訪れる。前庭の上に“浮遊”するテラスを備えた個性的な外観と、4層のスキップフロアで構成された大空間が見どころとなる。【写真】スキプフロアのワンルーム「東京都中野区・生沼邸」まず目を引くのは、正面外観に設けられた宙に浮くテラス。前庭の上に持ち上げる形で設置され、植物