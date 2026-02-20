気象台は、午前9時55分に、なだれ注意報を山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・山形市、米沢市、鶴岡市