サッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベル『エヴァンゲリオン』デザイン缶を4月7日に全国で数量限定発売する。【画像】吸い込まれそう…『エヴァ』シリーズ30周年記念イベント本商品は、1977年に生ビール時代の先駆け商品として発売して以来、多くの人に愛され続けてきた「サッポロ生ビール黒ラベル」と、テレビシリーズ放送開始から30周年を迎えて、現在も日本のみならず世界にもファンが広がり続けている『エヴァンゲリオ