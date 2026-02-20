19日、米ジョージア州ロームの集会で、演説するトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、南部ジョージア州ロームの集会で演説した。国民の間で物価高への不満が高まっていることを念頭に、高関税措置によって対米投資が増え、経済は上向いていると主張した。ロームはトランプ氏と対立した共和党のマージョリー・グリーン元下院議員の地元選挙区。3月10日に補選があり、トランプ氏は「因縁の地」