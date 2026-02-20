声優の白河みずなが20日までにX（旧ツイッター）を更新。3月31日をもって所属事務所を退所すると発表した。「この度、2026年3月31日をもちましてソニー・ミュージックアーティスツを退所する運びとなりました」と報告。「右も左も分からないまま飛び込んだ未熟な私をいつもあたたかく支えてくださった事務所関係者の皆様と、応援してくださる皆様へ心より感謝申し上げます」とつづった。「たくさんのことを学び、数えきれない程の