歌手の浜崎あゆみ（47）が20日までにインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬が肺水腫を患い入院していたことを明かした。「実はだんごが急性の肺水腫になり入院していました」と切り出し、「一時は先生から、ご家族の皆様は覚悟しておいて下さい...と言われましたが、ビビりで超センシティブなだんごは入院が続いたらメンタルが負けてしまうのではと思い、昨日退院許可をいただき、自宅に高濃度酸素カプセルを設置して、今はそ