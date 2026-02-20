南陽市の食品工場から、およそ990リットルの重油が近くの川に流出する事故がありました。市などが対応に当たり、最上川への油の流出は確認されていません。 南陽市によりますと、18日の午後10時半ごろ、南陽市漆山にある「山形食品」の工場敷地内の重油タンクから油が流出していると通報がありました。流出した重油はおよそ992リットルに上るとみられています。 きのう午前11時時点の調査で、付近の水路から南陽市砂塚を流れる織