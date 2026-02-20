演技後に観客席に向かい、手を合わせる坂本花織(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月19日、フィギュアスケート女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）2位の坂本花織が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得。前回の北京大会の銅を上回る成績ながら、演技後は涙がこぼれた。【写真】圧巻の演技を披露した坂本花織ISUが投稿した姿をチェック直前に金メダルとなったアリサ・リウ（米国）が完璧な演技