２月２０日午前、万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と、最寄り駅の夢洲駅がコラボレーションしたキーホルダーが発売されます。大阪メトロによりますと、ミャクミャクとのコラボグッズを販売するのは、実は今回が初めてだということです。万博の玄関口となった夢洲駅が開業して約１年という、今のタイミングで、改めて万博や夢洲駅に思いを馳せてもらおうと企画されたとのこと。万博の公式キャラクター、ミャクミャク