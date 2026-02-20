タレント長嶋一茂（60）が20日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（25）の引退を惜しんだ。坂本は2大会連続表彰台となる銀メダルを獲得。初出場の中井亜美は銅メダル、千葉百音は4位だった。一茂は坂本のメダル確定後の表情について「初出場でうれしい銅メダルの中井さんと、とても悔しい坂本さん。悔しい