歌手でタレントの堀ちえみ（59）が19日に自身のブログを更新。リハビリでの出来事を明かした。「なんか今日のリハビリでは、胸に込み上げるものがありましたね」と切り出し「舌がんの術後から、もうすぐまる7年ということ。そして先生とリハビリのお部屋で、ずっと過ごしてきたことや、ご指導いただいてきた内容など、流した数々の涙が思い出され…なんとも言えない想いが溢れ、私が生きていられたこと自体が本当に夢のようだな