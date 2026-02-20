タレント、モデルの大河内志保（54）が19日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、近況を投稿した。「本当に全て素晴らしかった。素敵な時間に心より感謝」と投稿。レストランの写真と料理、自身の近影を添えて外食をしたことを報告した。白いニットに、ピンク色のミニスカートを着用。すらりとした美脚を披露している。大河内は日本ハム新庄剛志監督との交際を機に芸能界を引退し、00年に結婚も、07年に離婚。芸