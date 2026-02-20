アイドルグループ「MelMi」のメンバーで、グラビアアイドルの五百木いおが19日までにインスタグラムを更新。スクール水着姿を投稿した。「おはいお皆スク水好きー？」と呼びかけ、右膝を立てて座った、スクール水着を投稿した。この姿にフォロワーからは「ハマり過ぎる」「天使だ」「相変わらず最高」「完璧」とコメントが寄せられている。五百木は11月21日生まれ、スリーサイズはB83−W51−H81センチ。アイドルグループ「MelMi