女優で歌手すみれ（35）が19日、インスタグラムを更新。22年10月に亡くなった母、松原千明さんの誕生日を祝福した。すみれは「Happy Birthday Momma Wish you were here」とつづり、松原さんとのツーショットや、父石田純一（72）の交えたスリーショットを投稿した。この投稿にフォロワーからは「うわぁ、美人母娘」「すみれさんからママさんの面影を凄く感じてます」「憧れていたステキな千明さんの懐かしい姿に涙が出ました」と