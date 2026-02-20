吉本新喜劇の小寺真理（34）が19日までにインスタグラムを更新。1ts写真集の表紙を公開した。「小寺真理1st写真集表紙です〜」とコメントし、表紙を公開。カーキ色のレースランジェリーを着用し、振り向きポーズ。背中からヒップにかけての曲線美をあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「ズキュ〜ん」「ほんまに惚れてまうっ」「ううぅわっ想像以上」「肌がキレイだし、かわいい」とコメントが寄せられている。