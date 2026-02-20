西武は２０日、宮崎・南郷キャンプに参加しているタイラー・ネビン内野手（２８）が背中の張りのため別メニュー調整を行うと発表した。第４クール５日目の１８日から全体練習を行わず調整していた。来日１年目の昨季は正一塁手として１３７試合に出場。打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点の活躍でチームを主軸としてけん引し、自身初のゴールデングラブ賞も受賞した。西口監督は今季のメンバーについて、「レギュラーは