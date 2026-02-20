女優の木村多江（54）が20日までに自身のインスタグラムを更新。話題作で共演した俳優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「愛おしい人たちと愛おしい作品『This is I』とっても素敵な映画」と題してつづり始めた。10日から全世界に配信されたNetflix映画「This is I」。この作品は、タレント・はるな愛の実話をもとに、“本当の自分”のあり方を探し求めながら夢を追う主人公の葛藤と、その人生に大きな転機を