山形県寒河江市の自宅前で男性が連れ去られ約８０万円を奪われた強盗事件で、県警寒河江署は１９日、事件を自作自演し警察の業務を妨害したとして、被害を訴えた同市の消防職員の男（５４）を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。容疑を認めている。発表によると、男は１８日午後５時４５分頃、同県大江町左沢の県朝日少年自然の家の敷地内で、居合わせた男性に「強盗に遭った」などと虚偽の事実を告げ、１１０番させ、警察官を出動