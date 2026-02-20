テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。森山アナは「最近、日が長くなってきたのを感じますね。少しずつ季節が変わっていっているのだなと、実感しています」とつづり、番組出演時の衣装をアップした。若草色のカーディガンや、白いパンツ、ドットのロングスカート等、春を感じる軽やかな装いを見せている。続けて「ただ、まだ寒い日は続きます！暖かい格好でお出か