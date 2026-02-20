松永浩美が語る加藤秀司とのエピソード後編（中編：落合博満、松永浩美も参考にした加藤秀司のバッティング 「いいバッター」の共通点とは？＞＞）松永浩美氏に聞く加藤秀司氏（1979年から登録名は「英司」）とのエピソードの後編では、打撃フォームにまつわる珍しい出来事や、加藤氏が2000本安打を達成した瞬間、サードを守っていた松永氏がグラウンドで思っていたことなどを聞いた。南海ホークス時代に2000本安打を達成した