ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（１９日＝日本時間２０日）、初出場の中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、計２１９・１６点で銅メダルを獲得。フィギュアスケート女子で最年少メダルとなる快挙を達成した。表彰式後に「すごく楽しかった。（プレッシャーは）今までの試合よりもなくて、本当に緊張が０の形から始まったので、いつも通りの感覚で挑めたので良かった」と手応えを口