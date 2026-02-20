【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアシーナ）が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位の千葉百音（２０＝木下グループ）は１４７・５２点、２１７・８８点で４位入賞。「全力を出し切っても届かなかったのは初めて。いろんな感情がごった返しになった」と目を潤ませた。銅メダルには一歩届かずも、大舞台で完璧な演技を披露。過去