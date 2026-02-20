【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム】 3月発売予定 価格：66,000円 抽選受付期間：2月20日11時～2月25日15時 当選発表日：2月27日 BANDAI SPIRITSはガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売の受付を2月20日11時より2月25日15時まで行う。当選発表は2月27日。発送は3月となる。価格は66,000円。 「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は