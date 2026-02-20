鳥取県境港市の営業中のスーパーに男が押し入り現金を奪って逃走しました。警察は強盗事件として男の行方を追っています。【映像】強盗事件の起きた鳥取・境港市きのうの午後8時40分ごろ、境港市浜ノ町のスーパーで店員から「包丁を持った男が入って強盗にあいました」と110番通報がありました。警察によりますと、男が営業中のスーパーの事務所に侵入し、女性店員（63）と男性店員（22）に「金を出せ」と刃物のようなものを