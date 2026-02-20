元東方神起のジュンス（39）が、無給で会社経営している近況が、韓国公営放送MBCの番組で21日に放送される。その告知が19日に放送され、番組制作側は「ジュンスが『ハマったら終わりだ』というオタク力がさく裂する日常を公開する」と予告した。韓国メディア「＠スタイル」は20日「かつてスーパーカーを15台所有していたジュンスは、未来型ピックアップトラック『サイバートラック』の国内初のオーナーとして注目を集める。強力な