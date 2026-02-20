福岡市早良区の市総合図書館で男女3人が刺された事件で、市は20日、同館を臨時休館した。担当者は「福岡県警の現場確認が行われているため」と理由を説明している。21日以降の対応は未定で、決まり次第、同館や市のホームページで公表するという。事件は19日午後7時50分ごろ、同館内で発生。福岡県警早良署は、パート従業員の女性（50）の首を刃物で切り付けた殺人未遂容疑で、同区西新5丁目、無職吉井辰夫容疑者（61）を現行