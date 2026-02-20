インテルが来夏に新たな守護神を獲得するようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は現地時間２月18日、トッテナムのイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオがインテル移籍に前向きだと自身のYoutubeで明かした。ロマーノ記者は「ヴィカーリオはインテルの獲得リストの非常に上位にいる」と語り、「彼自身もインテルのプロジェクトに完全に前向きだ」と明らかにした。 ヴィカーリオはエンポリ時代の2