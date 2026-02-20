ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で、金メダルに輝いた米国代表のアリサ・リュウ＝19日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で19日、金メダルに輝いた米国代表アリサ・リュウ（20）は、1989年に中国当局が民主化運動を武力弾圧した天安門事件に関わり、中国から亡命した父を持つ。リュウは大会前、米在住の一家が中国側の監視を受けた経験を明かして