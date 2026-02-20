今後3年間で国債の利払いなどに充てる国債費がおよそ10兆円増えると試算されていることがわかりました。【映像】「後年度への影響試算」をまとめた財務省財務省がまとめた「後年度への影響試算」によりますと、一定の条件のもとで国債費は2026年度予算案の31.3兆円から2029年度には41.3兆円になると見込まれています。金利上昇を背景に利払い費が大きく増え、2029年度は社会保障費の41兆円を超える試算です。一方、税収も2