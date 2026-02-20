巨人・坂本勇人内野手が２０日、自身のインスタグラムを更新し、競馬界のレジェンドとの対面を明かした。坂本は武豊騎手、ＤｅＮＡ・藤浪と３人での写真を添付。「武豊さん、藤浪選手に偶然会いました！また皆で会えるの楽しみにしてます！！」とつづった。武はここまでＪＲＡで前人未到の４６３６勝を記録。プロ２０年目の坂本は通算２４４７安打を放っており、レジェンドの共演となった。