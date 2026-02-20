カインズは2月12日、電気や水を使わずに家庭の生ごみを分解する組み立て式生ごみ処理容器「Fab de キエーロ」(3万8,500円)を、DIY家具プラットフォームにて発売した。組み立て式生ごみ処理容器「Fab de キエーロ」同商品は、黒土に含まれる微生物(バクテリア)の働きで生ごみを消滅させる仕組みで、電気・水・専用菌も不要な点が特徴。透明なふたと通気構造により、においや虫の発生を抑える設計となっており、集合住宅のベランダに