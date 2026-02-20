タレントのカズレーザーが２０日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）を休んだ。同局の佐々木恭子アナウンサーが「きょうはカズレーザーさんがお休みのため武田さんが来てくださっております」と紹介。代わって出演した俳優・武田鉄矢はえんじ色のジャケット姿で「きょうは赤で決めてみました」と、カズレーザーがいつも着用していて代名詞になっている赤い衣装