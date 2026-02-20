冬に流れ着く流氷はロシアからやってくる 「天敵」から「観光資源」になった流氷 近年、地球温暖化の影響で流氷の量は減っています。かつては度々流氷が観測された釧路では、昭和62年（１９８７）以降、流氷接岸の記録はほとんどありません。また、令和７年（２０２５）の網走では、観測開始以来、もっとも遅い2月15日に「流氷初日」が発表されました。 流氷は、海水が凍ってできると思っている人も多いかもしれませんが、