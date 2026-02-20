あなたは慢性腎臓病？健康診断でチェックすべき数値とは 毎年の健康診断でチェックを 慢性腎臓病とは腎臓が慢性的に悪い状態のことを指しますが、どれくらい腎臓が悪くなると診断されるのか。その基準は日本腎臓学会の『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018』に明記されています。下画像上部にあるのがその内容で、ここに書かれた条件を満たすと慢性腎臓病と診断されます。 条件内容にある尿たんぱく質アルブミンの値