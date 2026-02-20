講義する神戸学院大教授の田中康介さん＝1月（本人提供）世界へ羽ばたく選手を育てる―。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で坂本花織（25）が銀メダルを獲得した。今季限りでの引退を表明しており、大学では指導者を目指して勉強に励んできた。この夢舞台で教え子が躍動する日のため、新たな道を歩み出す。「スケートの指導者になりたい」。神戸市出身の坂本は2019年、そんな思いで神戸学院大に入学した。