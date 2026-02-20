日本サッカー協会(JFA)は19日、U-20日本女子代表候補メンバーを発表した。今月23日から26日まで高円宮記念JFA夢フィールドで国内トレーニングキャンプを開催し、25日には男子の市立船橋高とトレーニングマッチを行う。U-20日本女子代表は4月にU-20女子ワールドカップ予選を兼ねたU20女子アジアカップを控えており、今回がU20女子アジア杯前最後の活動となる予定。重要な国内トレーニングキャンプには2006年から08年生まれの23