明和産業は３日ぶり反落。１９日取引終了後、既存株主である三菱商事とＡＧＣ、日本マスタートラスト信託銀行（三菱ケミカル株式会社退職給付信託口）による株式売り出しを実施すると発表した。売り出し株数は６８０万株で、需要状況に応じて上限１０２万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。売り出し価格は３月２～６日のいずれかの日に決定する。これを受け、株式需給の悪化が懸念されて