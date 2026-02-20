アスリナが続伸している。１９日の取引終了後に、ライブコマース事業を展開するＭＦ６（東京都江戸川区）株式の６０％を３月２日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 ＭＦ６は、ＳＮＳなどのデジタルプラットフォームを活用してアンティーク家具、アンティーク雑貨、ジュエリー、ブランド品などを対象としたライブコマース事業を展開して