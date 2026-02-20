ヘリオスは３日続伸している。１９日の取引終了後に関東財務局に提出された変更保有報告書で、香港に拠点を置く資産運用会社アトス・キャピタルの株式保有割合が２０．７５％から３０．５２％に上昇したことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資で、報告義務発生日は２月１３日となっている。 出所：MINKABU PRESS